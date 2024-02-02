سموتريتش يخطط لإقامة 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، عن مخطط يقوده وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، لإقامة 7 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الصحيفة إن سموتريتش يعتزم عقد ما تسمى "لجنة التخطيط العليا" للمصادقة على بناء ما يقارب 7000 وحدة استيطانية جديدة، ومن المتوقع أن تصل أكثر من 2000 وحدة منها إلى المرحلة النهائية للمصادقة، علما أن هذه الأرقام غير نهائية وما زالت قيد الفحص.

وأوضحت الصحيفة أن دعوة اللجنة للانعقاد تتطلب موافقة من المستوى السياسي، مشيرةً إلى أن اللجنة اجتمعت آخر مرة في حزيران/يونيو الماضي

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