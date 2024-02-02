الدفاع المدني يغلق طرقا في طولكرم وطوباس وجنين لارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها

فلسطين اليوم

أعلن الدفاع المدني، اليوم الجمعة، إغلاق عدة طرق في محافظات طولكرم وطوباس وجنين، بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار فيها، ما يشكّل خطرا على المركبات، وذلك بفعل تأثر فلسطين بالمنخفض الجوي الأخير.

وقال الدفاع المدني، إنه أغلق طريق جبارة-الكفريات في محافظة طولكرم بالكامل، ومنع مسير المركبات فيه. كما أغلق طريق العشارين-الفارعة في محافظة طوباس بسبب ارتفاع منسوب المياه في الطريق وغرق مركبة، حيث تمكنت طواقمه من الوصول إلى المركبة وإنقاذ فتاة من داخلها.

وفي محافظة جنين، أغلق الدفاع المدني طريق ميثلون- سيريس، بسبب ارتفاع منسوب المياه، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على معالجة الأمر.