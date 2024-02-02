"أسوشيتد بريس": "المنطقة العازلة" في غزة قيد الإنشاء

فلسطين اليوم

نقلت وكالة "أسوشيتد بريس" عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الجمعة، قوله إن "المنطقة الأمنية العازلة المؤقتة في غزة قيد الإنشاء".

ونقلت عن خبراء أن هناك عمليات هدم بعمق كيلومتر على طول حدود غزة مع "إسرائيل كمنطقة عازلة محتملة"، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية.

وبحسب "أسوشيتد برس"، يأتي هذا الدمار في الوقت الذي قالت "إسرائيل" إنها تريد إنشاء منطقة عازلة هناك، رغم الاعتراضات الدولية.

ورفض "جيش" الاحتلال الإسرائيلي الإجابة عما إذا كان يقوم بإقامة منطقة عازلة عندما سألته وكالة "أسوشيتد برس"، واكتفى بالقول إنه "يتخذ العديد من الإجراءات الحتمية اللازمة "لتنفيذ خطة دفاعية" من شأنها "توفير أمن لجنوب إسرائيل". ومع ذلك، اعترف "الجيش" بأنه "هدم المباني في جميع أنحاء المنطقة".

ويشر التقرير إلى أنّ نطاق عمليات الهدم يثير التساؤلات حول مدى "مؤقتية" المنطقة العازلة المحتملة. ولغزة حدود يبلغ طولها نحو 60 كيلومتراً (37 ميلاً) مع الأراضي المحتلة مع دعمها البحر الأبيض المتوسط، وفقاً للتقرير.

وجاء في التقرير أنّ إنشاء هذه المنطقة العازلة سيشغل نحو 60 كيلومتراً مربعاً (23 ميلاً مربعاً) خارج قطاع غزة، الذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 360 كيلومتراً مربعاً (139 ميلاً مربعاً).

وباتجاه الجزء الجنوبي من قطاع غزة، فإن معظم الأراضي هي أراضٍ زراعية تتاخم الجدار الحدودي الضخم الذي تبلغ تكلفته مليار دولار، والذي تم تشييده على الأراضي المحتلة التي تفصلها عن القطاع، وفق "أسوشيتد بريس"، لكن قرب بلدة خربة خزاعة، حيث تتجه الحدود نحو الشمال الغربي، فإن القصة مختلفة، وفق الوكالة.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من "Planet Labs PBC"، التي حللتها وكالة "أسوشييتد برس"، دماراً كبيراً في المباني والأراضي التي تم تجريفها بالجرافات في منطقة تبلغ مساحتها نحو 6 كيلومترات مربعة (2.3 ميل مربع)، وعلى بعد يزيد قليلاً على 4 كيلومترات (2.5 ميل) شمالاً، تم تحويل الأراضي الزراعية إلى "ترابية عارية" على طول المنطقة العازلة المحتملة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة أثارت مع "إسرائيل" مسألة إنشاء منطقة عازلة في غزة.

وأوضح أن الولايات المتحدة أثارت مسألة هدم مواقع لفرض منطقة عازلة، مشيراً إلى أن "إسرائيل ردّت بأن عمليات الهدم نفذت فقط في مواقع تستخدم لإطلاق أنشطة إرهابية أو لتدبيرها والتخطيط لها".

والثلاثاء الماضي، أكد المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، رفض الولايات المتحدة "تقليص مساحة غزة بأي شكل من الأشكال".

وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت في تقرير أن "إسرائيل" هدمت 1100 مبنى من المباني القريبة من الحدود داخل قطاع غزة، وسط تحذيرات أميركية بعدم تقليص الأراضي الفلسطينية.

وأفاد التقرير بأن "الجيش" الإسرائيلي يعمل على إنشاء منطقة عازلة داخل غزة، ويهدم المباني القريبة من الحدود، على الرغم من تحذيرات الولايات المتحدة، ضد أي تقليص طويل المدى لأراضي القطاع.