قوات الاحتلال تعتقل مواطنين خلال اقتحامها الضفة الغربية

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة دهم واسعة، فجر اليوم الجمعة، في الضفة الغربية، ونفذت مزيدا من الاعتقالات، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات مع المقاومة.

واقتحمت 8 آليات عسكرية إسرائيلية جنين من جهة حاجز الجلمة شمال المدينة، بالتزامن مع اقتحام قوة أخرى، من10 مركبات، المدينة من جهة شارع نابلس جنوبا.

ودهم الاحتلال عدة منازل، عرف من أصحابهاغسان السكران، وإسلام العجاوي، وانتشرت قوة أخرى في حي البيادر وعلى مدخل وادي عز الدين حيث داهم جنود الاحتلال منزل المواطن فرج الصانوري، وسط مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد العجاوي ووالده، من منزلهما في وادي عز الدين بمدينة جنين، كما اعتقلت الشاب عماد الشهاب نجل المعتقل صقر الشهاب.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في قرية باقة الحطب، واعتقلت شابا من بلدة عزون واقتحمت قرية حجة، شرق قلقيلية.

ووفق مصادر محلية؛ فإن قوات الاحتلال اقتحمت قرية باقة الحطب، ودهمت عددا من منازل المواطنين واعتقلت 11 مواطنا، وهم: الفتى طارق سمارة، ومشهور سمارة، وعودة أبو طبيخ، وشاهر سليم برغوثي، وأكرم زلف، وطارق سمارة، وعمرو سمارة، وورد زلف، وعمرو النصر، وعبد الصمد النصر.

وأفادت مصادر محلية في عزون بأن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت عزون وانتشرت في عدة أحياء وشوارع، ودهم جنود الاحتلال منزل الشاب محمد شاكر رضوان واعتقلوه عقب تفتيش منزل ذويه والتخريب في محتوياته.

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة وسيرة آلياتها في شوارع وأحياء القرية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس من جهة حاجز صرة غربا، وتمركزت على أطراف الجهة الغربية من المدينة.

كما أحرق مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، مركبة أحد المواطنين على أطراف بلدة الساوية جنوب نابلس.

وأكد مصادر محلية أن عصابات المستوطنين المدججة بالأسلحة الرشاشة، هاجمت منازل المواطنين القاطنين في منطقة الجورة الواقعة على أطراف بلدة الساوية، وأحرقوا مركبة أحد المواطنين، مشيرة إلى أن الأهالي تصدوا لهجوم المستوطنين.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال الخليل، وسيرت آلياتها في عدة أحياء ومناطق، وتمركزت في منطقة أبو دعجان، واقتحم جنود الاحتلال منزل الأسير حامد القواسمة وفتشوه وعاثوا فيه خرابا واعتدوا على شقيقه بالضرب.

كما اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة، بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة وجابت عدة مناطق فيها، وسط مواجهات مع الشبان أطقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال وادي الفارعة بعد آليات عسكرية، وحاصرت منزلا فيه، وأطلقت قنابل ضوئية.