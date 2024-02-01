الصحة بغزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 27.019 منذ بدء العدوان

فلسطين اليوم

اعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 27.019 شهيدا و66.139 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واشارت الصحة الى ان الاحتلال ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 118 شهيدا و190 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت الصحة الى انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وتواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 118 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.