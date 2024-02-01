جيش الاحتلال ينسحب بشكل كامل من مناطق في مدينة غزة والشمال

فلسطين اليوم

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، من مناطق شمال غرب محافظتي غزة وشمال القطاع، لأول مرة منذ بدء عمليته العسكرية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وانسحب الجيش وآلياته العسكرية بشكل كامل لأول مرة منذ 27 أكتوبر من مناطق توغلوا بها في المنطقة الغربية لمحافظة شمال القطاع، وتضم أحياء التوام والكرامة وشارع الرشيد.

كما انسحب جيش الاحتلال من أحياء سكنية تقع في مناطق شمال غرب محافظة غزة وهي “الأمن العام” و”المقوسي” و”أبراج المخابرات” و”بهلول” و”شارع الرشيد”.

وبعد الانسحاب بساعات، توجه سكان تلك المناطق لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي نزحوا عنها مع بدء الحرب على القطاع.

وقال عدد من المواطنين، إنهم “تمكنوا من الوصول لهذه المنطقة لأول مرة منذ بدء العملية البرية”.