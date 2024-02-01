الأونروا تعلن احتمالية وقف عملياتها في شباط / فبراير الجاري

فلسطين اليوم

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أنها قد تضطر إلى إنهاء عملياتها بحلول شهر فبراير/شباط الجاري، في أعقاب قرار 16 دولة مانحة بوقف الدعم المالي للأونروا.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني: "إذا بقي التمويل معلقا، فمن المرجح أن نضطر إلى إنهاء عملياتنا بحلول نهاية شباط، ليس فقط في غزة، بل وأيضا في جميع أنحاء المنطقة

وأضاف: "إنني أكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاستئناف التمويل للأونروا.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تستمر فيه الحرب في غزة بلا هوادة، وفي الوقت الذي تدعو فيه محكمة العدل الدولية إلى تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية، فإن هذا هو الوقت لتعزيز الأونروا وليس إضعافها. ولا تزال الوكالة أكبر منظمة إغاثة في واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيدا في العالم".

من جانبها، قررت الحكومة البلجيكية الإبقاء على دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وقالت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي إن بلادها ستواصل تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لأن دورها لا يمكن الاستغناء عنه في الدعم الإنساني لقطاع غزة.

وقال مصدر حكومي بلجيكي إن الحكومة قررت استمرار عملية التمويل للمنظمة الأممية مع المطالبة بأن يتم توضيح كافة الملابسات

فيما طالبت وزارة الخارجية البرازيلية بعدم تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".