جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة في غزة و ينسف مربعات سكنية

فلسطين اليوم

استُشهد عشرات المواطنين، وأصيب آخرون، في العدوانالإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لليوم الـ118 على التوالي.

وارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديدا على حي الرمال، وتل الهوا، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، لنقلهم إلى مستشفى الشفاء.

واستُشهد عدد من المواطنين، وأصيب العشرات، في قصف طيران الاحتلال منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما استُشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة أبو فياض في المخيم الجديد غرب النصيرات وسط القطاع.

وارتقى شهيد على الأقلوأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة البحيصي في مدينة دير البلح وسط القطاع.

ويتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لليوم الحادي عشر على التوالي.

كما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة، والوسطى، ورفح.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضا فارغة على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء حرب الإبادة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 26900 شهيد، بالإضافة إلى نحو 66 ألف جريح، وآلاف المفقودين.