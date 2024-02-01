إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة اعتقلت خلالها عشرات المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس مدعومة بعدد من الآليات العسكرية، ودهمت عدة منازل وأجرت فيها عمليات تفتيش وتخريب، تزامنا مع وقوع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وتعاملت طواقم الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، مع إصابتين بالرصاص الحي، واحدة في القدم والثانية في أسفل الظهر في طوباس.

ودهمت قوات الاحتلال بناية سكنية في قرية بيت ايبا غرب مدينة نابلس، واعتقلت الشاب أيهم ناصر أبو غليون بعد مداهمة شقته وتفتيشها.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس، ونصبت حاجزا على الشارع الرئيس، واعتقلت الشابين عدي عدنان اشتية ويحيى سليمان اشتية بعد اعتراض مركبتهما واحتجازهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الشبان فراس حمدان، وأحمد عصفور، ومحمد أبو حمد، وأحمد فتحي العارضة، بعد مداهمة منازلهم في بلدة عرابة جنوب جنين.

واقتحم الاحتلال مخيم عين السلطان بمدينة أريحا، ونفذ عمليات دهم لمنازل المواطنين، اعتقل خلالها الفتى آدم مشعشع (17 عاماً) بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح وإصابته في يده ورأسه، كما اعتقلت الشاب محمد الصرفندي وصادرت مركبته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين عقاب وتوفيق الصرفندي صباحا، بعد أن دهمت منزلهم في المخيم فجرا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل شمال رام الله، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين.

كما شنت قوات الاحتلال حملات دهم وتفتيش في مدينة بيت لحم وبلدات حوسان وبيت فجار وتقوع والدوحة، واعتقلت المواطن إبراهيم علي صباح من منزله في بلدة تقوع.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال دهمت العديد من المنازل في بلدة حوسان، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 27 مواطنا بينهم أشقاء وآباء مع أبنائهم.