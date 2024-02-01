غارات أميركية بريطانية تستهدف الحُديدة وصعدة

فلسطين اليوم

تجدد العدوان الأميركي البريطاني على اليمن، فجر اليوم الخميس،مستهدفا مدينة الحُدَيْدَة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.

وحلقت طائراتٍ حربية معادية بكثافة في أجواء مدينة الحُديدة، وذلك تزامناً مع شنّ غاراتٍ أميركية بريطانية متواصلة على منطقة الجَبّانة شمالي الحُديدة.

وتناقلت وسائل إعلامٍ محلية يمنية أنّ طائراتٍ حربية شنّت تسع غاراتٍ على مدينة الحُديدة، اثنتين منها على منطقة "كيلو 16"، مؤكّدةً أنّ "العدوان لا يزال متواصلاً، كما لا يزال يُسمع تحليق الطائرات الأميركية في سماء المدينة".

وشن العدوان الأميركي البريطاني، مساء أمس الأربعاء، غارتين على محافظة صعدة، شمالي اليمن.