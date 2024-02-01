المقاومة الإسلامية في العراق تعلن مهاجمة ميناء حيفا بالطيران المُسيّر

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ مجاهديها هاجموا، اليوم الخميس، ميناء حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة باستخدام سلاح الطيران المُسيّر، مؤكّدةً استمرارها في عملياتها.

وتبنّت المقاومة الإسلامية العراقية الهجوم، في بيانٍ مُقتضب نشرته فجر الخميس، قالت فيه إنّها "تؤكّد استمرارها في دكّ معاقل الأعداء"، كما أشارت إلى أنّ عمليتها تأتي استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً للشعب الفلسطيني في قطاع غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفالٍ ونساء وشيوخ .

وأعلنت المقاومة الإسلامية، الإثنين، استهدافها بواسطة الطيران المسيّر ، هدفاً عسكرياً إسرائيلياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تبنّت، الأحد، ضمن عدة عمليات، قصف منشأة "زفولون" البحرية الإسرائيلية داخل فلسطين المحتلة بالطائرات المُسيّرة.

وأمس الأربعاء، نشرت المقاومة الإسلامية مشاهد توثّق إطلاقها طائراتٍ مُسيّرة في اتجاه هدفٍ عسكري للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.