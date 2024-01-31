"غزة" في شوارع نيكاراغوا

فلسطين اليوم

أطلقت بلدية ماناغوا، اسم "غزة" على أحد الشوارع الرئيسية والمحورية في قلب العاصمة النيكاراغوية.

وكان المجلس البلدي للعاصمة ماناغوا قد قرر بالإجماع إطلاق اسم "غزة" على أحد الشوارع المهمة في وسط العاصمة، كنوع من التضامن والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة القتل الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من 116 يومًا.

وعبّرت رئيسة البلدية رينا رويدا عن تضامنها وتضامن حكومتها مع الشعب الفلسطيني وصموده في وجه الهجوم الإسرائيلي الوحشي، وذكرت بأن القرار تم التصويت عليه بالإجماع وهذا نادرًا ما يحدث لأن المجلس يضم أكثر من تيار سياسي. كما أعربت عن حزنها العميق عما يحدث في قطاع غزة، وأن شعب نيكاراغوا سيبقى داعمًا ومناصرًا لفلسطين وشعبها.