"بلومبرغ": زيارة مرتقبة لإردوغان إلى مصر منتصف الشهر المقبل

فلسطين اليوم

يستعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لزيارة مصر الشهر المقبل، للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع، وفقمسؤولين أتراك.

ووفق تقرير نشرته "بلومبرغ"، من المتوقع أن يسافر إردوغان إلى مصر في 14 شباط/فبراير، حسبما ذكرت المصادر، سعياً لتعزيز التعاونفي منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف التقرير أنه من المتوقّع أن تركّز المحادثات بين إردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على شحنات المساعدات للفلسطينيينفي غزة والخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الحرب.

من جانبه، قال مسؤول تركي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا للاجتماع مع إردوغان يوم 12 شباط/فبراير، أي قبل توجّهإردوغان إلى مصر بيومين.

وسبق أن التقى السيسي نظيره التركي إردوغان، على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي، في أيلول/سبتمبر الماضي.

واتفق الرئيسان حينها "على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون وترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء".

ويأتي التقارب بين القاهرة وأنقرة بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي في2013.