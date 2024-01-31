منسقة الشؤون الإنسانية في غزة: لا يوجد بديل عن خدمات وكالة "الأونروا"

فلسطين اليوم

أكدت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية للمساعدات وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، أنه لا يوجد بديل عن الخدمات والدور الإنسانيالذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في فلسطين.

وفي حديثها عن دور المنظمة وتأثير قطع المساعدات على عملها، قالت كاغ إنّ "السؤال هنا ليس كيف سيؤثر (قطع المساعدات) عن الوكالةعلى عملي، بل يتعلق الأمر بالمخاطر المحتملة على القدرة التشغيلية لتلبية احتياجات السكان المدنيين في غزة، وتأثير ذلك على حياة الناس،هذا هو الشيء الوحيد الذي على المحك هنا".

وشددت المسؤولة الأممية على الدور الحيوي والرئيسي الذي تلعبه الأونروا في تقديم خدمات أساسية للاجئين الفلسطينيين قبل الحربالأخيرة ومنذ تأسيسها، بما فيها الطبية والتعليم وغيرها.

وأضافت أنه "ليس هناك بديل عن الدور الإنساني الذي تلعبه أونروا في غزة. نحتاج جميعاً إلى تكثيف الجهود، نظراً لمستوى الاحتياجاتالهائل وحجم الأزمة وتعقيدها، ولكن لا يوجد بديل عن الدور الإنساني لأونروا".

يذكر أنّ عدة دول مانحة لـ"أونروا"، على رأسها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، قد أعلنت عن تجميدها المساعدات للمنظمة الأممية بسببمزاعم صهيونية بأن 12 من العاملين في المنظمة شاركوا في عمليات "طوفان الأقصى".