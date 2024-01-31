الجهاد الإسلامي تلتقي العلامة السيد علي فضل الله: المقاومة قادرة على الحاق الهزيمة بالعدو واجهاض مشاريعه

فلسطين اليوم

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، برئاسة عضو المكتب السياسي، الشيخ علي أبو شاهين، العلامة السيد علي فضل الله،حيث تم وضعه في آخر المستجدات في غزة، وما يطرح من مبادرات لوقف العدوان، وما يرتكبه العدو من جرائم ومجازر ضد الحجر والبشرامام صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الابية التي تسطر أروع الملاحم إضافة إلى المخاطر لوقف الدعم عن وكالة الاونروا.

وثمن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشيخ علي أبو شاهين، مواقف سماحة السيد علي فضل الله الداعمةللشعب الفلسطيني وقضيته المحقة والمؤيدة لمقاومته الباسلة، مشيرا إلى ان هذه الزيارة تأتي في إطار الحراك الذي نقوم به على الفاعلياتالدينية والسياسية، لوضعها في اخر التطورات في قطاع غزة وما يتعرض له أهلها من ارتكاب لجرائم ومجازر وإبادة وحصار وتجويع مناجل الضغط عليه لكسر ارادته وصموده وثباته.

وأضاف أبو شاهين، أكدنا لسماحته ان المقاومة استطاعت أن تكسر قوة الردع التي كان يتباهى بها العدو، من خلال امتلاكها زمام المبادرةعلى الارض وتكبيده الخسائر الجسيمة له ومنعه من تحقيق أي هدف من الأهداف التي أعلن عنها، ما جعله يتخبط في أرض المعركة بفعلالخسائر الكبيرة التي لحقت به رغم كل الدعم الغربي له.

وتابع أبو شاهين، وضعنا سماحته في أجواء المبادرات التي تطرح من هنا وهناك، وأكدنا له باننا متمسكون بوقف إطلاق نار شامل ونهائيوفك الحصار عن غزة وانسحاب العدو منها، مشيرا إلى أن العدو الصهيوني يعمل على عرقلة هذه المبادرات وقلب الحقائق، شارحا له مخاطرخطوة قيام عدد من الدول الغربية بوقف الدعم المالي عن وكالة الاونروا، والذي يهدف لتصفية هذه الوكالة وتيئيس الشعب الفلسطيني، معتبراان ارتدادات هذا القرار ستنعكس سلبا على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد، على ضرورة "تشكيل جبهة علمائية واسعة لنصرة فلسطين مقاومتها، لان سقوط القضيةالفلسطينية يمثل سقوطا لكل العالم العربي والإسلامي"، مشيرا إلى أننا "نعيش مرحلة مفصلية من تاريخ هذه الأمة وهي فرصة لتحررهامن كل قيود الاستعمار والتبعية وهي تملك كل مقدرات القوة على مختلف الصعد"، متوجها بالشكر لكل من يساند هذه القضية سواءبالتحركات الشعبية او بالعمل العسكري المقاوم.

من جهته رحب العلامة السيد علي فضل الله بالوفد، معتبرا ان الوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة مسؤولية شرعية وواجب ديني،إضافة إلى الجانب الإنساني والأخلاقي، امام ما يتعرض له اهل قطاع غزة والضفة الغربية من مجازر وابادة تهدف إلى تهجير جديدللفلسطينيين. معتبرا ان الشعب الفلسطيني جدير بالحياة، وأن يعيشها بكرامة وعز، مقدرا التضحيات التي يبذلها دفاعا عن أرضه، مباركاللمقاومة إنجازاتها وبطولاتها، قائلا: "هي التي عززت في النفوس الأمل بأن هذا الشعب عصي على الكسر، وقادر على أن يُلحق بالعدوالهزيمة وأن يُجهض خططه ومشاريعه، ويحبط كل المخططات والمحاولات لتصفية هذه القضية".

وتوقف فضل الله عند القرار الخطير والمجحف الذي اتخذه عدد من الدول الغربية بوقف الدعم والتمويل لوكالة الأونروا، والذي يهدف إلىالضغط على الشعب الفلسطيني ويزيد من معاناته ومأساته، ويدخل ضمن إطار تصفية هذه القضية، مؤكدا أن المطلوب مواجهة هذا القرارمن خلال الضغط على هذه الدول بكل الوسائل المتاحة حتى العودة عنه.

كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى ضرورة القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي اتجاه هذا الشعب وإدخال المساعدات والمؤن له.