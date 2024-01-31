بوتين يطالب بتحقيق دولي في إسقاط أوكرانيا طائرة الأسرى .. وصفقة تبادل جديدة

فلسطين اليوم

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أوكرانيا بأنها استخدمت صواريخ باتريوت التي زودتها بها الولايات المتحدة لإسقاططائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" الطائرة الأسبوع الماضي في منطقة بيلغورود.

وطالب بوتين بالتحقيق الدولي في الحادثة التي أدت إلى تحطّم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز "إيل-76" في مقاطعة بيلغورود جنوبغربي روسيا على متنها 65 أسيراً أوكرانياً، و9 من أفراد طاقمها.

وقبل أيام، علّق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تحطّم الطائرة التي كانت تقل أسرى أوكرانيين، قائلاً إن "قتلأوكرانيا لمواطنيها الذين كان ينبغي أن يعودوا إلى منازلهم عمل وحشي".

وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة "إيل-76" في تمام الساعة (11:15) بتوقيت موسكو، سعياً منه لاتهام روسيا بقتلالعسكريين الأوكرانيين.

رغم استهداف أوكرانيا طائرة تقلّ أسراها.. صفقة تبادل للأسرى بين موسكو وكييف

من جانب آخر، أكدت روسيا وأوكرانيا إكمال عملية تبادل كبيرة للأسرى على الرغم من تحطّم طائرة نقل عسكرية روسية الأسبوع الماضي،كانت تقل أسرى أوكرانيين.

واستعادت روسيا 195 أسيراً في عملية تبادل مع كييف، مقابل تسليم عدد مماثل من الأسرى الأوكرانيين.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن موسكو وكييف "تبادلتا الأربعاء 195 أسير حرب لكل منهما"، وفق ما نشرته وكالة "أسوشييتدبرس".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة "إكس": "إن أوكرانيا استعادت 207 من أسراها"، من دون توضيح عدد المدنيينوالعسكريين منهم.