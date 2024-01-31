سلامي للأميركيين: لا نسعى للحرب لكننا لا نترك اعتداء من دون رد

فلسطين اليوم

أكّد القائد العام لقوات حرس الثورة في إيران اللواء حسين سلامي أنّ إيران "لا تسعى للحرب، ولكنها ستدافع عن قيمها ومبادئها أمامأعدائها".

وقال اللواء سلامي: "في بعض الأحيان، يطلق الأعداء تهديدات، وحتى هذه الأيام نسمع بعض التهديدات من كلام المسؤولين الأميركيين،نقول لهم إنّكم اختبرتمونا من قبل في أكثر من مكان، وإننا نعرف بعضنا بعضاً، ولن نترك أيّ اعتداء من دون رد".

وأضاف أنّ "جميع المؤامرات التي فرضت علينا كانت تركيباً من القوة الشريرة بدءاً من الحرب المفروضة وحتى العقوبات والفتن والحربالنفسية"، لافتاً إلى أن كل هذه المؤامرات تم التغلب عليها.

وتابع: "الأعداء حضّروا لإيران حروباً في المجالات كافة عسكرياً واقتصادياً وإعلامياً ونفسياً".

كذلك، قال: "نحن واثقون بأن الظلم لا يدوم، وفلسطين في طريق النصر، والصهاينة سيهزمون".

يأتي ذلك بعد تهديدات أميركية في إثر مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة أكثر من 40 في هجوم على قاعدة أميركية في الأردن قرب الحدودالسورية، إذ ادعت واشنطن ضلوع إيران في هجمات ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق وسوريا.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن بعثة إيران في الأمم المتحدة نفيها الأنباء عن تلقي طهران رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء خلالاليومين الماضيين، مؤكدة أنّه إذا قام أيّ طرف بالاعتداء على أراضي إيران أو مصالحها أو رعاياها خارج حدود البلاد، فإنّه سيواجه رداًحاسماً وقوياً.