المقداد يلتقي قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان المحتل

فلسطين اليوم

التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، اللواء نيرمال ثابا، قائد قوة الأمم المتحدة لمراقبة فضّ الاشتباك في الجولانالمحتل (الأندوف).

ويأتي ذلك فيما تتواصل خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق فض الاشتباك بين "إسرائيل" وسوريا لعام 1974.

وكانت طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنّت، الاثنين الفائت، عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف عدداً من النقاط جنوبيالعاصمة السورية دمشق، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر إنّ العدوان الإسرائيلي استهدف عددًا من النقاط جنوبي دمشق، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء عددٍ من الشهداء، ووقوع جرحىمدنيين، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية.

وقبل أيام، استشهد 4 مستشارين عسكريين إيرانيين في العاصمة السورية دمشق، بالإضافة إلى عددٍ من السوريين، نتيجة عدوان جويإسرائيلي من الجولان السوري المحتل، استهدف بناء سكنياً في حي المزة بدمشق.