الخارجية الإيرانية: العالم يشاهد تراجع الغرب وانهياره الأخلاقي

فلسطين اليوم

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على انتشال جثث مدنيين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة غزة، حيث قال: من خلال واقع غزة المرير، يشاهد العالم تراجع الغرب وانهياره الأخلاقي.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن ناصر كنعاني، نشر على صفحته الشخصية مقطع فيديو لانتشال جثث مدنيين شمال غزة، وقال تم العثور على جثث العديد من المدنيين الفلسطينيين بين الأنقاض شمال قطاع غزة، حيث قامت قوات الاحتـ,لال الإسرائيلي بربط أيديهم وأعينهم ومن ثم إعدامهم.

وأضاف كنعاني في الإطار المرير لغزة، يشاهد العالم تراجع الغرب وانهياره الأخلاقي.