المقاومة تستهدف جنود الاحتلال في جنوب لبنان وتحقق إصابة مباشرة

فلسطين اليوم

قالت المقاومة الإسلامية في لبنان إنها استهدفت بالصواريخ تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في تلة الطيحات جنوبي لبنان، وحققت إصابة مباشرة.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أن قذائف سقطت من لبنان على مناطق مفتوحة قرب المنارة وكفار يوفال بالجليل الأعلى دون إصابات.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية أفادت بأن 3 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه منطقة المنارة بالجليل الأعلى دون إصابات.

وقالت القناة إن مدفعية الجيش قصفت مناطق لبنانية بعد سقوط 3 صواريخ على الرميم والمنارة بالجليل الأعلى.