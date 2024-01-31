أسعار العملات
دولار أمريكي3.66
يورو3.96
جنيه مصري0.12
دينار أردني5.16
جنيه إسترليني4.65
وزير الخارجية القطري: التركيز يجب أن ينصب على وضع حد للحرب
قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر تبحث إيجاد حل سلمي للتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.
وأضاف آل ثاني في تصريح لشبكة فوكس نيوز "نحتاج وقتا للعمل على وقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين الإسرائيليين في غزة"، مؤكداً أن العمل العسكري لن يحقق لنا النتيجة التي نريدها، مشيراً إلى أن عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم لم يُحدد بعد.
ولفت الوزير القطري إلى أن التركيز يجب أن ينصب على وضع حد للحرب، وإعادة الرهائن لعائلاتهم.