وزير الخارجية القطري: التركيز يجب أن ينصب على وضع حد للحرب

الساعة 01:08 م|31 يناير 2024

فلسطين اليوم

قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن قطر تبحث إيجاد حل سلمي للتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأضاف آل ثاني في تصريح لشبكة فوكس نيوز "نحتاج وقتا للعمل على وقف إطلاق النار بغزة، وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين الإسرائيليين في غزة"، مؤكداً أن العمل العسكري لن يحقق لنا النتيجة التي نريدها، مشيراً إلى أن عدد الرهائن الذين سيُطلق سراحهم لم يُحدد بعد.

ولفت الوزير القطري إلى أن التركيز يجب أن ينصب على وضع حد للحرب، وإعادة الرهائن لعائلاتهم.