150 شهيدا في 16 مجزرة ارتكبها الاحتلال بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة بغزة، استشهاد 150 مواطنا وإصابة 313 آخرين في 16 مجزرة ارتكبها الاحتلال ضد العائلات في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة، أن عددا كبيرا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم.

وقالت الصحة في بيان لها، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 26900 شهيد و 65949 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي