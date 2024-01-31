هيئة الأسرى ونادي الأسير: الاحتلال اعتقل 28 مواطناً منذ مساء أمس

فلسطين اليوم

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات جديدة في الضّفة، طالت نحو (28) مواطنًا، بينهم سيدتان اعتقلتا كرهائن.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني في بيان مشترك، إن حملة الاعتقالات تركزت في محافظات، نابلس، ورام الله، وقلقيلية، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات بيت لحم وجنين، والقدس.

وأضاف البيان، رافق حملة الاعتقالات عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، واستخدمت أحد المواطنين كدرع بشري في مخيم قلنديا، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، واعتقال مجموعة من المواطنين كرهائن.

وتابع أنه بذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر إلى نحو (6420) حالة، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

ولفتت الهيئة والنادي بأنّ حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات وبشكل غير مسبوق.