الاحتلال يواصل حصار واستهداف مجمع ناصر ومستشفى الأمل في خان يونس

فلسطين اليوم

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها واستهدافها لمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خان يونس جنوب قطاع غزة.، لليوم العاشر على التوالي، حيث تطلق الرصاص صوب كل من يتحرك في محيطه.

وحسب الهلال الأحمر، يشدد الاحتلال حصاره على مجمع ناصر الطبي للأسبوع الثاني، ويضع 100 كادر طبي و7000 نازح، غالبيتهم من الأطفال والنساء في رعب وقلق دائمين.

وأوضح، أن قوات الاحتلال اقتحمت يوم أمس باحة المستشفى، ومقر الجمعية بآلياته العسكرية بعد أن دمر السور المحيط بالمباني، وأطلق النار والقنابل الدخانية باتجاه المتواجدين في المكان.

وطالب الهلال الأحمر المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لحماية مستشفى الأمل ومقر الجمعية ومن يتواجد فيهما من مرضى، وجرحى، وطواقم، ونازحين.

من جهتها، حذرت وزارة الصحة من توقف المولدات الكهربائية في مجمع ناصر الطبي في أي لحظة، نتيجة نقص الوقود، وأن هناك تراكما للنفايات في أقسام المجمع وساحاته، والاحتلال يرفض السماح بنقلها إلى الخارج.