جيش الاحتلال يعترف بمقتل 560 جندياً منذ بدء الحرب على غزة

فلسطين اليوم

قال جيش الاحتلال الإسرئيلي، إن عدد الضباط والجنود القتلى، الذين سمح بنشر أسمائهم منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، بلغ 560، بينهم 223 منذ بداية الحرب البرية في 27 أكتوبر.

وأشار جيش الاحتلال في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن عدد الضباط والجنود المصابين منذ بداية الحرب وصل إلى 2797، أصيب 1283 منهم منذ بدء الحرب البرية.

وأوضح أن 378 ضابطًا وجنديًا إسرائيليا، لا زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات، بينهم 35 جندياً في حالة خطرة، و240 جندياً في حالة متوسطة، و103 جندياً في حالة طفيفة.