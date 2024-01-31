قوات الاحتلال تقتحم قلقيلية وتعتقل أسيرا محررا

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة قلقيلية، فجر اليوم الأربعاء، ودهمت عدة بنايات، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر محمود خدرج، عقب مداهمة منزله والعبث بمحتوياته والاعتداء عليه بالضرب.

واعتلت قناصة الاحتلال أسطح عدد من البنايات المرتفعة، كما اقتحمت بنايات في محيط جامعة القدس المفتوحة في المدينة.

وعقب الاقتحام، تصدى المقاومون لآليات الاحتلال بإطلاق النار والعبوات محلية الصنع، وأشارت مصادر محلية إلى أن الاشتباكات تركزت في منطقة خلة نوفل وفي محيط جامعة القدس المفتوحة.

وفي وقت لاحق من صباح اليوم، أفادت مصادر محلية، بانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من مدينة قلقيلية بعد فشلها في اعتقال عدد من المقاومين الملاحقين، واعتقال ذويهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.