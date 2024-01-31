وكالات أممية: وقف تمويل "الأونروا" عواقبه كارثية على غزة

فلسطين اليوم

أعلن رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الأممية، اليوم الأربعاء، أن قطع التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" سيكون له "عواقب كارثية" على غزة.

وأكّد رؤساء اللجنة، أنّ الأحداث المروّعة التي تتصاعد في قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أدّت إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص وجعلتهم على حافّة المجاعة،

وطالبوا في بيان لهم، الدول التي قطعت التمويل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإعادة النظر سريعاً بقرارها، مؤكدين أن لا كيان آخر غير الأونروا يملك القدرة على تقديم المساعدة التي يحتاجها 2.2 مليون شخص في قطاع غزّة بشكلٍ عاجل.

كما لفت البيان إلى أنّ سحب الأموال من (الأونروا) أمرٌ محفوفٌ بالمخاطر وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في قطاع غزّة، مع ما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية بعيدة المدى على حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.