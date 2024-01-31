القوات المسلحة اليمنية تستهدف مدمرة أميركية في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلنت القوات المسلحة اليمنية إطلاق عدة صواريخ بحرية على المدمرة الأميريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر، انتصار للشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأميركي البريطاني.

وأكدت القوات المسلحة في بيان لها، أن كل السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على اليمن ضمن بنك أهدافها، وأن عملياتها تأتي ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن وشعبها وتأكيدا على الموقف اليمني المساند لفلسطين

وجددت القوات تأكيدها على استمرارها في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار.