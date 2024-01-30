مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 5 اخرين في معارك غزة

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن مقتل جندي “إسرائيلي” في معاركة مع المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، من مستوطنة “مسعد” شمالي فلسطين المحتلة.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال لم يُعلن عن مقتل الجندي بعد، فيما أعلنت إحدى مدارس الاحتلال عن مقتل الجندي وقالت إنه يُدعى “نتسير سمحي”. مبينة أنه قُتل خلال معركة مع المقاومة في قطاع غزة.

وفي حادثة أخرى، أشار مجلس مستوطنة “غوش عتصيون” المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة جنوبي الضفة الغربية، إلى مقتل أحد جنود الاحتلال برتبة رقيب في قطاع غزة. بينما لم يُعلن جيش الاحتلال مقتله بعد.

ومساء اليوم، أعلنت مستشفى “بيلنسون” التابعة للاحتلال “الإسرائيلي” وصول جنديين مصابين من قطاع غزة خلال اليوم الثلاثاء. بينما قال مشفى “هداسا” التابع للاحتلال في القدس إنه قدم العلاج لـ 3 جنود بعد إصابتهم خلال معارك مع المقاومة في قطاع غزة اليوم.