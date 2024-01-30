البنتاغون: ارتفاع عدد الإصابات في هجوم الأردن إلى 40

فلسطين اليوم

أقرّت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات من جرّاء الهجوم على القوات الأميركية في الأردن إلى أكثر من 40، إحداها حرجة.

واتهم البنتاغون "جهات تابعة لإيران" بتنفيذ هذا الهجوم، مشيراً إلى أنّ واشنطن "سترد على هجوم الأردن في الزمان والمكان اللذين تختارهما"، وفق زعمه.

وعلى صعيد آخر، أحجمت الوزارة عن التعليق، بشأن بيان كتائب حزب الله في العراق، والتي أعلنت فيه، اليوم، تعليق عملياتها ضد القواعد الأميركية في البلاد وسوريا، وذكرت أن "الأفعال أبلغ من الكلمات"، في إشارة إلى ترقّب ما ستقدم عليه كتائب حزب الله بعد هذا البيان.

وأمس، ذكرت صحيفة "إيكونوميست" الأميركية، أنّ رد الإدارة الأميركية على الهجوم لن يرضي المنتقدين المحليين، ولن يردع المزيد من الهجمات المماثلة.

وأفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية، نقلاً عن مسؤولين أميركيين،أنّ "هذه المرة هي الأولى التي تقتل فيها القوات الأميركية بنيران العدو في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة".

وقبل أيام، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنّ "ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركيين قتلوا وأصيب آخرون، في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن".