مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف وادي اليرموك.. وصواريخ تسقط في الجولان المحتل

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية، باستهداف قذائف المدفعية الاسرائيلية، منطقة وادي اليرموك في ريف درعا الغربي.

وكانت وسائل اعلام عبرية، قد تحدثت عن إطلاق نار، نُفِّذ في الساعة الأخيرة، من سوريا باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث "تم رصد سقوط 3 صواريخ في أرض مفتوحة جنوبي الجولان".

وكانت طائرات العدو الإسرائيلي، قد شنت، أمس الإثنين، عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل، استهدف عدداً من النقاط جنوبي العاصمة السورية دمشق، وفق مصدر عسكري.

وقال المصدر إنّ العدوان الإسرائيلي استهدف عدداً من النقاط جنوبي دمشق، نحو الساعة الواحدة ظهراً، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء عددٍ من الشهداء، ووقوع جرحى مدنيين، بالإضافة إلى وقوع خسائر مادية.