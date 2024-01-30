الخارجية السورية: تعليق بعض الدول تمويل الأونروا استجابة عمياء للمزاعم الإسرائيلية

فلسطين اليوم

دانت دمشق تعليق عدة دول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، مساهمتها المالية في وكالة الأونروا، وأكدت أنّ هذا الأمر يشكّل عدواناً صارخاً على القيم الإنسانية "يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي".

وقالت وزارة الخارجية السورية إنّ مسألة تعليق الدعم المالي للأونروا يشير إلى "انحياز أميركي مفضوح إلى حملة التحريض، التي يروّجها الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذاً لمخططاته في تصفية الوكالة".

وأشارت إلى أن دمشق تتابع بقلق بالغ استمرار استهداف الشعب الفلسطيني بما في ذلك من خلال محاولات إيقاف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، استنادًا لحملة تضليل إسرائيلية، الأمر الذي سيؤثّر بشكل كارثي على الشعب الفلسطيني ويفاقم معاناته.

كما دعت إلى رفض حملة الاحتلال الممنهجة ضد الأونروا مطالبة الدول التي علقت تمويلها للوكالة إلى مراجعة قراراتها.