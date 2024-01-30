ثلاثاء "الميركفاه".. سرايا القدس تلاحق العدو!

فلسطين اليوم

تواصل سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي عملياتها على محاور التقدم في غزّة، وتخوض اشتباكاتٍ ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة، خصوصاً في مخيم المغازي وسط القطاع وخان يونس في الجنوب، في ظل محاولات إسرائيلية للتقدم.

وأعلنت سرايا القدس، قصف بقذائف الهاون تجمعاً لجنود وآليات الاحتلال شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

واستهدف مقاتلو سرايا القدس بقذائف الـ (RPG) 6 دبابات ميركافا وجرافة عسكرية من نوع (D9) في محور التقدم جنوب غرب مدينة خان يونس. وتمكن المقاتلون من قنص جندي إسرائيلي على متن دبابته المتوغلة في محيط الحي النمساوي جنوب غرب المدينة.

وقصف مقاتلو السرايا قذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات الاحتلال في محاور التقدم وسط وغربي مدينة خان يونس، كما تمكنوا من تفجير دبابة صهيونية بعبوة "ثاقب - برميلية" في محيط مسجد حسن سلامة غربي المدينة.

هذا ويخوض مقاتلو سرايا القدس اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال في محوري التقدم غرب وجنوب مدينة غزة.

كما عرضت سرايا القدس مشاهد من استهداف صاروخي ومدفعي لنقطة دعم لوجستي وتموضع لجنود وآليات الاحتلال في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.