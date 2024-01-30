لبنان: المقاومة تستهدف تجمّعاً للاحتلال في "حدب عيتا".. وتعرض فيديو عن قوّة الرضوان

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، مساء اليوم الثلاثاء، استهداف تجمّعٍ ‏لجنود الاحتلال الإسرائيلي في موقع حدب عيتا الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.

وجاء في بيان المقاومة، أنّ المقاومين استهدفوا الموقع بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.

وبعد البيان، نشر الإعلام الحربي في حزب الله، فيديو بعنوان "إنّي جندي الرضوان"، يوثّق قدرات ومهارات قوّة الرضوان، وهم يستخدمون الذخيرة الحيّة.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، في بيان، أنّ مقاوميها استهدفوا تجمّعاً ‏لجنود الاحتلال في محيط موقع حدب يارين الإسرائيلي.

وفي بيانٍ ثانٍ، تبنّت المقاومة الإسلامية استهداف قوة من القناصة التابعة لها تجهيزاتٍ تجسّسية إسرائيلية في مقابل قرية الوزاني وأصابتها بشكلٍ مباشرة.

وقال مراسل صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية في الجليل والجولان، يائير كراوس، إنّ حزب الله "أطلق خلال الساعات الـ24 الماضية عشرات الصواريخ العادية والمُضادة للدروع نحونا، إذ وصل عدد استهدافات حزب الله إلى 13 استهدافاً".