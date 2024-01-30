إعلام مصري عن مصدر رفيع: لن نقبل أي تحرك إسرائيلي في محور "فيلادلفيا"

فلسطين اليوم

نقلت قناة "القاهرة" المصرية، عن مصدر رفيع، أن من غير المقبول أن يكون هناك أي تحرك من الجانب الإسرائيلي في محور "فيلادلفيا" (صلاح الدين).

وكانت مصادر فلسطينية قد أفادت، يوم الأحد، بأنّ "مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية قرارها الحاسم، بشأن عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باجتياح الحدود الفلسطينية - المصرية في رفح".

ولفتت المصادر إلى تشديد مصر على أنّ "أي اعتداء على الحدود المصرية - الفلسطينية هو اعتداء على الأمن القومي المصري"

وأكّد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في وقت سابق من هذا الشهر، أن "سعي إسرائيل للسيطرة على محور فيلادلفيا في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر" سيؤدي إلى "تهديد خطير وجدّي للعلاقات المصرية - الإسرائيلية".

وقال رشوان، في بيان في الموقع الرسمي لهيئة الاستعلامات، "إن الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادّعاءات باطلة بشأن وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوّناتها، إلى قطاع غزة، من الأراضي المصرية".

وأضاف أن "إمعان إسرائيل في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال ممرّ فيلادلفيا في قطاع غزة، على طول الحدود مع مصر"، وهو ما يُعَدّ "مخالَفةً للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقّعة بينها وبين مصر".

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