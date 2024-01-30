الحوثي يكشف عن تهديدات أميركية بفتح الجبهات: لن يثنونا عن مساندة فلسطين

فلسطين اليوم

أعلن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، أن الولايات المتحدة الأميركية، أرسلت عبر سلطنة عُمان، تهديداً لليمن "بتحريك الجبهات ضدها".

وفي منشور له على منصة "إكس"، كتب الحوثي أنّ "فتح المعارك وتحريك الجبهات، هي إحدى التهديدات الأميركية التي تم إيصالها كرسالة أميركية، عبر عُمان، رداً على موقف الشعب اليمني المجاهد الرافض لإبادة أبناء غزة وحصارهم".

وأكّد على أنّ أي مغامرة ،أو حماقة أميركية "ستنتهي بالفشل"، وأن شعب اليمن "لن يثنيه أي تحرك للأعداء عن مهمته لنصرة غزة".

وفي السياق، حذّر وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء محمد ناصر العاطفي، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة وبريطانيا من محاولة التدويل والعسكرة للبحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن.

وذكّر بأن الملاحة في البحر الأحمر وبحر العرب "مؤمَّنة ومستقرة" بالنسبة إلى كل الوجهات حول العالم، باستثناء ملاحة السفن الإسرائيلية، أو تلك المتجهة إلى موانئ الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية، "كون بلديها يعتديان على اليمن وغزة".

وأكد أن الشعب اليمني "لن ترعبه الصواريخ والقنابل الأميركية المحرَّمة دولياً"، ولن تثنيه الأساطيل وحاملات الطائرات والمدمرات عن القيام بواجباته تجاه فلسطين، ولاسيما في ظل العدوان المتواصل.