أبو حمزة للعدو: لن يعود أسراكم إلّا بقرار من المقاومة شئتم أم أبيتم

فلسطين اليوم

وقال أبو حمزة، خلال كلمة مسجّلة نشرها الإعلام الحربي في سرايا القدس، اليوم الثلاثاء 30 كانون الثاني/ يناير، إنّ "العدوان يتواصلعلى شعبنا لليوم الـ116 بقصف همجي، ولا زلنا عند وعدنا وعهدنا لشعبنا الصابر أقوياء أشداء"، مشيرًا إلى استهداف خطوط الإمدادوالدعم اللوجستي لجيش الاحتلال شرق جباليا والمنطقة الوسطى وإسقاط عدد كبير من طائرات العدو المسيّرة على امتداد محاور القتال.

وأضاف: "ما نعلن عنه من عمليات بطولية ليس لرفع المعنويات والتفاخر، إنما يحمل دلالة عسكرية ورسائل وصلت للعدو بمِداد من بارود ونار،وكسرت معنويات قادته قبل جنده"، معلنًا عن سلسلة عمليات، منها "القنص والكمائن الهندسية والاستحكامات المدفعية في محاور غزةوالشمال وخان يونس".

وتوجّه الناطق العسكري باسم سرايا القدس لرئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قائلًا: "إن تهديداتك الفارغة بمواصلة الحرب لم ولن ولاتجدي نفعًا"، مضيفًا: "بأي جيشٍ ستواصل حربك يا نتنياهو؟، بالجيش المهزوم المأزوم المصاب بالأمراض النفسية المُعدية، أم بالجيش الذيلا يُجيد مواجهة الرجال في كل بقاع غزة"، وتابع "أيها المجرم الدجال كِد كيدك واسعَ سعيك وناصب جهدك فو الله لن تميت عزمنا، ولن تُميتذكرنا، ولن يسقط عنك عار أفعالك في قطاع غزة".

ولقادة العدو ومستوطنيه أكّد أبو حمزة على أنه "لن يعود أسراكم إلّا بقرار من المقاومة شئتم أم أبيتم".

وللشعب الفلسطيني توّجّه أبو حمزة قائلًا "نشعر بمعاناتكم ونقدّر حضوركم وثباتكم".

وحيّا الناطق العسكري باسم سرايا القدس "حزب الله الأحرار واليمن الأبي المقدام ومقاومة العراق الباسلة وكل من حذا حذوهم"، لافتًا إلىالعتب الكبير على الدول العربية والإسلامية المتخاذلة عن نصرة فلسطين، أنظمة وشعوبًا.