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الاحتلال يعترف بإصابة 26 من جنوده خلال المعارك بغزة
اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء، بإصابة 26 عسكريا من جنوده وضباطه، في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد مصابيه إلى 2797 جريحا منذ بداية الحرب على قطاع غزة، منهم 1283 أصيبوا منذ بدء الهجوم البريفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضاف جيش الاحتلال أن 378 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج، موضحا أن جروح 35 منهم خطيرة.