اعتصام في "برج البراجنة " احتجاجا على وقف تمويل "الأونروا"

فلسطين اليوم

نظمت اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام عيادة الاونروا في المخيم، وذلك رفضا لإعلانأمريكا ودول غربية وقف استئناف دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين- الأونروا "، حيث اعرب المشاركون عن "تمسك مجتمعاللاجئين الفلسطينيين بالوكالة لحين عودة جميع الفلسطينيين إلى وطنهم".

وشارك في الوقفة ممثلو الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية الفلسطينية والمؤسسات والجمعيات في مخيم برج البراجنة،اضافة لأهالي وفاعليات المخيم.

وكانت كلمة لأمين سر اللجنة الشعبية في المخيم عيسى عبد الرازق، رأى فيها أن "الغاء وكالة الأونروا هي مؤامرة قديمة جديدة بحق الشعبالفلسطيني"، واعتبر أن "تقويض عمل هذه الوكالة او انهاءها انما يهدف بالدرجة الاولى إلى الغاء حق العودة والغاء ملف اللاجئين، وانوقف تمويل الاونروا من بعض الدول المانحة إنما هي مؤامرة جديدة لإنهاء هذه المؤسسة الدولية".

وأكد أن "وقف التمويل للأونروا مدان ومستنكر وجائر لأنه جاء دون أي وجه قانوني ودون التحقيق بالمزاعم الإسرائيلية"، مستنكرا "قرارالمفوض العام للأونروا بفصل بعض الموظفين"، معتبرا انه "قرار تعسفي".

وفي نهاية كلمته، أكد عبد الرازق "تمسك الفلسطينيين بوكالة الاونروا فلا الغاء او انهاء لهذه الوكالة طالما بقيت مبررات واسباب انشائها،المتمثل بعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها وستبقى هذه الوكالة طالما هناك لاجئ خارج وطنه.