الصحة الفلسطينية: 27 ألف شهيد في غزة.. 2 مليون نازح يعيشون أوضاعاً غير إنسانية

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة في غزّة، اليوم الثلاثاء، بأنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية 13 مجزرة راح ضحيتها 114 شهيداًو249 مصاباً.

وقالت الصحة إنّ آخر حصيلة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة بلغت 26751 شهيداً منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وفي تصريحاتٍ أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزّة أشرف القدرة إنّ "مجمع ناصر الطبي حالياً في وضع كارثي للغاية بسببالاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

وأردف أنّ "مجمع ناصر الطبي يفتقد المستلزمات الطبية والجراحية، والطواقم الطبية لا تستطيع إخراج الحالات الحرجة منه"، مردفاً: "يفصلنا يومان عن خروج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة".

وشدد على أنّ "المنظومة الصحية في غزّة في حالة انهيار مُستمر"، معقباً أنّ 800 جريح خرجوا عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج، فيماهناك نحو 7 آلاف جريح بحاجةٍ إلى العلاجات في الخارج.

وأكّد أنّ "هناك نحو 2 مليون نازح يعيشون أوضاعاً غير إنسانية وغير صحية، وهو ما يُعرّضهم للأمراض والأوبئة، ولا نستبعد انتشارالكوليرا"، معقباً أنّ "وقف دعم الأونروا يؤثر بشكلٍ مُباشر في القطاع الصحي في غزّة، ولا سيما أنّ المنظمة تُشرف على نحو 70% منهذا القطاع".