سوريا: أول سفير للإمارات منذ عام 2011 يصل إلى دمشق

فلسطين اليوم

وصل إلى سوريا، مساء الاثنين، السفير الإماراتي، حسن أحمد الشحي، ليكون أول سفير لبلاده في سوريا منذ عام 2011.

ووفق صحيفة "الوطن" السورية، فإنّ الشحي سيترأس البعثة الدبلوماسية الإماراتية بعد نحو 13 عاماً من شغور هذا المنصب، بحيث كانيتولاه، منذ إعادة افتتاح السفارة في دمشق، القائم بالأعمال، المستشار عبد الحكيم النعيمي.

وشغل الشحي منصب سفير الإمارات في العراق منذ عام 2015، وقبلها كان سفيراً لبلاده في السودان. وفي كانون الأول/ديسمبر 2018 أعادت الإمارات فتح سفارتها في دمشق بعد 7 أعوام من قطع العلاقات بين البلدين.

وفي آذار/مارس الماضي، قام الرئيس السوري، بشار الأسد، وعقيلته أسماء، بزيارة رسمية للإمارات، حيث أجرى مع نظيره، محمد بن زايدآل نهيان، مباحثاتٍ رسمية تناولت كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار الرئيس الأسد، بحسب البيان الذي صدر عقب المباحثات، إلى أنّ مواقف الإمارات دائماً كانت عقلانية وأخلاقية، وأن دورها فيالشرق الأوسط دور إيجابي وفاعل لضمان علاقات قوية بين الدول العربية.

من جهته، أكد ابن زايد أنّ الإمارات تقف مع سوريا، وستستمر في التضامن والوقوف مع شعبها فيما تعرّض له من جرّاء الحرب، ومن جرّاءالزلزال الذي ضربها في شباط/فبراير 2023.