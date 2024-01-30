القائد زياد النخالة: لن ننخرط بأي تفاهمات مالم نضمن وقفاً للنار

فلسطين اليوم

أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، القائد زياد النخالة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء على موقف حركة الجهاد الثابت "بأننا لن ننخرط في أية تفاهمات دون أن نضمن وقفاً شاملاً لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال، وضمان إعادة الإعمار، وحلاً سياسياً واضحاً يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

تصريح القائد زياد النخالة جاء رداً على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من مبادرات تقوم بها الإدارة الأمريكية بخصوص الأسرى الصهاينة وإطلاق سراحهم.