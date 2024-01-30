هنية: حركة حماس تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار وستدرسه

فلسطين اليوم

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اسماعيل هنية، أن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار بغزة وأنها بصدد دراسته.

وقال هنية في تصريح صحفي، إن رد الحركة على المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع، مشيرا إلى أنهم منفتحون على مناقشة أي مبادرات تقضي بإعادة الإعمار وإنجاز عملية تبادل جدية للأسرى تضمن حرية الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف هنية، أن الحركة تلقت دعوة لزيارة القاهرة لبحث اتفاق الاطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه بما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني.