قوات الاحتلال تعتقل أكثر من 13 مواطناً خلال اقتحامها الضفة الغربية

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء، أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت أكثر من 13 مواطنا، خلال حملات دهم وتفتيش واسعة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيهم بحر بعد مداهمة منزله في قرية أم صفا غرب رام الله، والشاب أحمد فايز حبوب بعد مداهمة منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله، وكذلك دهمت قوات الاحتلال المحال التجارية لعائلته.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، وانتشرت في محيط مبنى المقاطعة، واعتقلت الشاب عامر الوزير من منزله في شارع عمان.

كما اعتقلت الشابين يوسف دويكات ومحمد النجار بعد مداهمة منزليهما في حي الضاحية شرقي المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال، صباحا، مدينة جنين وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين، واعتقلت المواطنين عمر حسين يونس، ورواد أحمد يونس، ورياض مروان هب الريح، بعد محاصرة أحد المنازل في حي المراح.

ودهمت قوات الاحتلال عددا من المنازل في بلدة عزون شرق قلقيلية، ونفذت فيها عمليات تفتيش واعتقلت الشاب بهاء عدوان، فيما اعتقلت الشاب عبد الله رضوان للضغط على شقيقه محمد لتسليم نفسه.

وطالت الاقتحامات بلدة النبي الياس شرق قلقيلية، حيث اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي حنون بعد مداهمة منزله وتخريب محتوياته.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مؤيد الشربي والشاب أيسر رباح فضيلات من العروب شمال الخليل بعد مداهمة منزليهما.