الهلال الأحمر: مصير المسعفين الذين توجهوا لانقاذ الطفلة المحاصرةبغزة ما زال مجهولا

فلسطين اليوم

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن مصير المسعفين الذين توجهوا أمس لانقاذ الطفلة هند (6 أعوام) المحاصرة داخل سيارة في مدينة غزة، ما زال مجهولا.

وأوضحت الجمعية في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أنها فقدت الاتصال مع المسعفين، وأنها لا تعرف اذا ما كانوا قد نجحوا في مهمتهم.

وكانت قوات الاحتلال، حاصرت أمس، الطفلة هند، داخل سيارة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة، بعد أن استهدفت عائلتها.

وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على السيارة التي كانوا يستقلونها، ما أسفر عن استشهاد كل من فيها (6 أفراد)، وبقيت هي محاصرة داخلها.