الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره الدامية في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته ومجازره الدامية ضد قطاع غزة لليوم السادس عشر بعد المئة، وذلك ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد المدنيين العزل.

ويستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي ومدفعية الاحتلال مناطق القطاع كافة، مع تركيز الغارات والصواريخ على مدينة خانيونس، وتنفيذ أحزمة نارية حول المربعات السكنية والمشافي وتجمعات النازحين.

وكثفت طائرات الاحتلال قصفها على منازل المواطنين ومسجد الفاروق في مخيم خانيونس في ظل إطلاق نار كثيف في محيط المسجد، إضافة إلى غارات عنيفة على حي الأمل دمرت خلاله المنازل بشكل كامل، مانعة تحرك سيارات الإسعاف فيما تواصل القصف على المقر الرئيس لجمعية الهلال الأحمر.

وشن طيران الاحتلال غارات مكثفة على حي الجنينة وسط رفح، كما استهدف المنازل في مخيم النصيرات ما أسفر عن استشهاد وإصابة العديد من المواطنين، معظهم نساء وأطفال.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة العداون الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26637 شهيدا و65387 مصابا.