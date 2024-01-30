"الجهاد الإسلامي" تنعى شهداء جنين وتؤكد أن الجريمة لن تمر من دون رد

فلسطين اليوم

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الشهداء الثلاثة الذين ارتقوا فجر اليوم في عملية اغتيال في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وزفت حركة الجهاد الشهيدين في سرايا القدس- كتيبة جنين باسل أيمن الغزاوي وشقيقه محمد أيمن الغزاوي، والشهيد محمد جلامنة من كتائب القسام الذين استشهدوا خلال اقتحام قوات الاحتلال مستشفى ابن سينا بجنين.

وقالت الحركة في بيان لها، إن الشهيد المصاب باسل الغزاوي كان يخضع للعلاج برفقه شقيقه ورفيقه جلامنه، قبل أن تغتالهم قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي مدني.

وأكدت الحركة، أن اغتيال الشبان الثلاثة هو خرق جديد للأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، ويرقى إلى جريمة حرب، مشددة على أنها وقوى المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة لن يتركوا هذه الجريمة تمر بلا رد مناسب.