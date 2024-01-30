قوة خاصة "إسرائيلية" تغتال ثلاثة مقاومين في جنين

فلسطين اليوم

اغتالت قوات خاصة "إسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء، 3 شبان فلسطينيين بينهم شقيقان، داخل مستشفى ابن سينا في جنين بالضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات خاصة إسرائيلية مؤلفة من 10 أشخاص المستشفى، متنكرة بزي مدني، واتجهت نحو الطابق الثالث، واغتالت 3 شبان باستخدام مسدسات كاتمة للصوت.

والشهداء هم محمد وليد جلامنة أحد أبرز قادة ومجاهدي كتائب القسام في جنين، والشهيد القائد محمد أيمن الغزاوي "الحواوي" أحد مؤسسي كتيية جنين وشقيقه الشهيد المجاهد باسل.