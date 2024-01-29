6370 معتقلا من الضفة الغربية في سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

ارتفع، الاثنين، عدد المعتقلين الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى 6 آلاف و370 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي 40 فلسطينيا ليلة الاثنين.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي).

وقالت المؤسستان، إن "حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6 آلاف و370، وتشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا".

وأضاف البيان أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الأحد، وحتى صباح اليوم، اعتقلت 40 مواطنا على الأقل من الضفة، تركزت في محافظتي جنين (شمال)، والخليل (جنوب)، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات متفرقة.

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8 آلاف و800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ بدأ حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، مما نجم عنه اعتقال وإصابة الآلاف ومقتل العشرات.

وسبق حذّر نادي الأسير الفلسطيني، من مخاطر انتشار الأمراض بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في ضوء معطيات عديدة تشير إلى انتشار بعض منها، ولا سيّما الأمراض الجلدية، وفقاً لإفادات أسرى في عدد من السجون.

وأشار النادي في بيان سابق، إلى أنّ عمليات التعذيب كانت سبباً أساسياً في استشهاد سبعة أسرى منذ السابع من أكتوبر الماضي في سجون الاحتلال، مثّلت إلى جانب الجرائم الطبيّة سبباً أساسياً في استشهادهم.