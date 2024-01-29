"صحة غزة": 700 ألف إصابة بأمراض معدية وغيرها بين النازحين

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة بأنّها رصدت نحو 700 ألف إصابة بأمراض مختلفة بين النازحين، نتيجة اكتظاظ مراكز الإيواء والظروف الهشّة فيها، وعدم توفّر الغذاء والمياه والرعاية الصحية المطلوبة، وسط الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، الاثنين، أمام مستشفى تل السلطان للولادة في مدينة رفح في أقصى الجنوب، صدر على أثره بيان. وأضاف القدرة أنّ نحو مليونَي نازح فلسطيني في قطاع غزة "يعيشون في ظروف كارثية لا يمكن وصفها". وقد تحدّث كذلك عن ظروف فصل الشتاء القاسية، علماً أنّ مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان كان قد حذّر في وقت سابق من أنّ الطقس البارد يهدّد بجعل القطاع "غير صالح للعيش على الإطلاق".

وأوضح المتحدث ذاته إلى أنّ الأمراض التي رصدتها الوزارة تراوحت ما بين أمراض معدية وجلدية ونزلات برد وإسهال والتهاب الكبد الوبائي.

وأشار القدرة إلى أنّ الوزارة أنشأت 47 نقطة طبية في المناطق التي نزح إليها الفلسطينيون في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، مضيفاً: "نحن في حاجة ماسة إلى جهود المؤسسات الدولية لتوفير مزيد من النقاط الطبية المؤهّلة، وتوفير الأدوية اللازمة، خصوصاً أدوية الأمراض المزمنة وتلك الخاصة بالحوامل والأطفال".

وطالب بيان وزارة الصحة في غزة بـ"توفير الفرق الطبية والمستشفيات الميدانية لإسناد المنظومة الصحية في إنقاذ حياة الجرحى والمرضى مع استمرار العدوان الإسرائيلي". كذلك كانت دعوة لكلّ "الأطراف للعمل على تدفّق المساعدات الطبية التي تلامس احتياجاتنا الصحية في هذه الظروف الطارئة من العدوان المتواصل".